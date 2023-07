«Dans mon esprit, c’était romantique»: Kevin Spacey admet être un «gros dragueur» mais nie toute agressivité

La star de 63 ans a plaidé non coupable de 12 charges d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013.

La star de 63 ans, jugée depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic.