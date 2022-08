Après avoir été viré : Kevin Spacey devra payer des millions à la production de «House of Cards»

L’acteur Kevin Spacey devra payer près de 31 millions de dollars à la société de production de la série «House of Cards», dont il avait été renvoyé, à la suite d’accusations de harcèlement sexuel, a décidé un juge jeudi, rejetant son appel. L’acteur, deux fois oscarisé pour «American Beauty» et «Usual Suspects», est aussi poursuivi au Royaume-Uni pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes.

En 2017, Kevin Spacey avait fait l’objet d’une vague d’accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles, qui avaient mis un terme brutal à sa carrière, dans la foulée du mouvement #MeToo et de l’affaire Harvey Weinstein. MRC, la société de production à l’origine de «House of Cards», sur les intrigues politiques à Washington, demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées au renvoi de l’acteur de cette série. Cela l’avait obligée à remanier en profondeur la sixième saison.