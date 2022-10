Agression sexuelle présumée : Kevin Spacey en procès civil à New York

Accusé d’agression sexuelle sur un adolescent en 1986, Kevin Spacey est jugé au civil, à partir de jeudi, à New York.

Kevin Spacey en juillet 2022 à Londres. AFP

La mégastar déchue d’Hollywood, Kevin Spacey, comparaît à partir de jeudi, à New York, dans un procès au civil intenté par l’acteur américain Anthony Rapp, qui l’accuse d’agression sexuelle quand il avait 14 ans en 1986. Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, deux fois oscarisé, Kevin Spacey Fowler de son nom complet, 63 ans, a disparu des écrans et des planches depuis qu’il fut l’un des premiers artistes emportés il y a cinq ans, en octobre 2017, par la déferlante mondiale #Metoo, née aux États-Unis.

Son accusateur est l’acteur américain Anthony Rapp, qui joue dans la série «Star Trek: Discovery» et qui aura 51 ans ce mois-ci. Il avait porté plainte en septembre 2020 contre M. Spacey pour des avances et une agression sexuelle présumée lors d’une fête à Manhattan en 1986. Anthony Rapp était un adolescent de 14 ans. Kevin Spacey en avait alors le double.

Renommée mondiale

Kevin Spacey, dont la renommée mondiale s’est construite à partir des années 1980, grâce à ses personnages des films «American Beauty» et «Usual Suspects» et de la série «House of Cards», a toujours nié les allégations d’agression sexuelle. Fin octobre 2017, lorsque le mouvement #Metoo lancé par des femmes dans le milieu du cinéma fait d’abord tomber l’intouchable producteur Harvey Weinstein, Anthony Rapp accuse une première fois Kevin Spacey, avec force détails, dans le média BuzzFeed News.

Dès le lendemain sur Twitter, Kevin Spacey lui présente ses «plus sincères excuses» pour son «comportement ivre et profondément déplacé». Après sa plainte de 2020, l’action en justice d’Anthony Rapp est abandonnée devant la justice pénale fédérale, mais elle prospère au civil. Kevin Spacey sera donc jugé à partir de jeudi 9h30 (15h30 en Suisse) par un jury populaire du tribunal civil fédéral de Manhattan présidé par le juge Lewis Kaplan, 77 ans.

«Impatients»

«M. Spacey comparaîtra jeudi et tout au long du procès. Nous sommes impatients qu’il puisse se défendre devant un jury impartial», a répondu à l’AFP, dans un courriel, son avocate Jennifer Keller. Devant cette juridiction civile, Kevin Spacey peut être condamné à d’importants dommages et intérêts. Mais l’accusation initiale «d’agression sexuelle» portée par Anthony Rapp n’a finalement pas été retenue par le juge Kaplan, le magistrat fédéral estimant que cette qualification ne pouvait recouvrir des faits déjà prescrits et ne rentrait pas non plus dans le champ d’une loi de l’État de New York de 2019, sur la protection de l’enfance.

Pour autant, le juge Kaplan reconnaît dans son ordonnance que, lors de la fête new-yorkaise de 1986, «d’après ce qu’a affirmé Anthony Rapp, M. Fowler (NDLR: Kevin Spacey) l’avait soulevé, sa main avait ''frotté'' quelques secondes le vêtement couvrant les fesses de M. Rapp, puis M. Fowler avait mis M. Rapp sur un lit, sur le dos, avant de s’allonger tout habillé, brièvement et en partie au côté et sur M. Rapp», qui n’avait que 14 ans.

«Ni baiser, ni attouchement»

L’adolescent s’était alors rapidement «extirpé» et avait quitté la fête, selon la justice. Lors de sa déposition, 35 ans après les faits, Anthony Rapp a convenu qu’il n’y avait eu «ni baiser, ni déshabillage, ni attouchement sous les vêtements et aucune déclaration ou insinuation à caractère sexuel» lors d’un «échange» qui n’avait pas duré plus de deux minutes.

Kevin Spacey a déjà eu des démêlés avec la justice aux États-Unis et au Royaume-Uni. En août, un juge californien l’a condamné à payer près de 31 millions de dollars à la société de production de la série «House of Cards», dont il avait été renvoyé, à la suite d’accusations de harcèlement sexuel. Des accusations qu’il a toujours niées.

À Londres, il est poursuivi pour des agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu’il était directeur d’un théâtre, et pour lesquelles il a plaidé non coupable, en juillet dernier. Et dans le Massachusetts, Kevin Spacey avait été inculpé d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle, en juillet 2016, sur un employé de bar de 18 ans. Des poursuites abandonnées en juillet 2019.