Ancien joueur de BGL Ligue: Kevin Van den Kerkhof prend son pied sur l'île de Beauté

Pilier de la défense de Dudelange ces deux dernières saisons, le latéral Kevin Van Den Kerkhof, 16 buts et 14 passes décisives en 58 matches de BGL Ligue, a posé cet été ses valises à Bastia, en Ligue 2. Titulaire huit fois sur huit avant de recevoir Metz, ce samedi (19h), le natif de Maubeuge s'est vite adapté dans ce club historique. «Il y a une ferveur incroyable, souligne le défenseur de 26 ans. Les gens vivent pour le Sporting. On le ressent dans la ville, on se fait arrêter par des enfants, des adultes et des personnes âgées». Dans le club le plus populaire de Corse, Van Den Kerkhof joue en moyenne devant 10 000 spectateurs dans un stade pouvant en contenir 16 000.