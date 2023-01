Cycliste Luxembourgeois : «Heureusement qu’il y a les championnats du Luxembourg»: Geniets ironise sur son palmarès

«Heureusement qu’il y a les championnats du Luxembourg, sinon j’aurais raté ma carrière». Kevin Geniets, champion du Luxembourg en 2020 et 2021, et membre de l'équipe Groupama-FDJ, a répondu avec le sourire à Lilian Calmejane. Son homologue français parlait sur Twitter de la «difficulté» des jeunes coureurs de la Groupama-FDG à franchir le palier espoirs/élites World Tour.

«Si tu enlèves les titres du Lux de Geniets, seuls Brunel a gagné et Stewart… Deux victoires c’est maigre!», avait souligné le coureur français de l'équipe Intermarché-Circus-Wanty. Lilian Calmejane faisait référence à l'équipe continentale Groupama-FDJ. Créée en 2019, elle a vocation à former de jeunes coureurs et est associée à l'équipe World Tour du même nom.