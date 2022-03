Football : Keylor Navas héberge 30 réfugiés ukrainiens chez lui

Le gardien du Paris Saint-Germain a décidé de venir en aide à des réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays après l'attaque russe.

Qui a dit que les footballeurs n'avaient pas de cœur et pensait surtout à amasser de l'argent durant leur (courte) carrière? Keylor Navas, lui, a décidé d'apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens chassés de leur pays en raison de l'invasion russe. Selon les informations du média catalan Sport, confirmées par ESPN, le gardien costaricien du Paris SG hébergerait actuellement 30 ressortissants ukrainiens à son domicile situé en région parisienne.

Le portier des champions de France et sa femme auraient ainsi installé 30 lits dans la salle cinéma de leur maison. Révoltés par la condition des réfugiés, ils leurs auraient également fourni de la nourriture et des vêtements. Keylor Navas aurait été mis en relation avec ces réfugiés via une association évangélique, située dans le quartier de Gracia, à Barcelone, après que des bénévoles ont effectué un voyage à Cracovie (Pologne) pour ramener des Ukrainiens en Europe occidentale.