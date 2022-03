Concert à l'Atelier : Keziah Jones a su charmer son public

LUXEMBOURG - Le roi du blufunk était vendredi soir à l'Atelier. Un concert haut en couleur et bien différent de son dernier passage au Luxembourg.

Depuis son dernier passage au Luxembourg, Keziah Jones semble avoir changé. Les sets bien huilés et les morceaux plus pop se sont teintés d'impro, de révolte et surtout d'Afrique. Depuis qu'il a déménagé à Lagos, il y a deux ans, le roi du blufunk est comme métamorphosé. Ses tenues sont toujours aussi colorées, son jeu de guitare hallucinant et lui toujours aussi sensuel sur scène mais ce concert était différent. Une certaine tension s'est fait sentir, une impatience, une rage.

Vendredi soir, à l'Atelier, devant un public conquis mais plutôt calme, il a davantage parlé. Son retour à ses racines lui a donné un côté plus «roots» que le public a pu largement apprécier lors du morceau «Pass the Joint». «Il y a trop de règles dans ce monde», «fumer, danser et faites l'amour» expliquait-il. Le chanteur a alterné les morceaux de ses différents albums, surtout ses anciens. On retiendra alors sa version luxembourgeoise de «Kpafuca» mais surtout son interprétation de «Blufunk is a Fact».

Torse nu, sa guitare posée sur une chaise, dont il se servait comme d'un tamtam, Keziah Jones a transporté son public en Afrique pour quelques minutes. Le superhéros africain créé pour son nouvel album, Captain Rugged, a fait une brève apparition pour interpréter quelques nouveaux morceaux. Au final, Keziah Jones a fourni un set vivant, fébrile et rageur et cela, malgré un public assez placide et des musiciens qui n'étaient pas au complet. A la fin du concert, il est même venu s'assoir pour parler avec les gens. L'expérience n'a pas été très concluante, mais une chose est sûre: ce soir-là, le chanteur voulait partager…