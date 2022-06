Réseaux sociaux : Khaby Lame devient la personne la plus suivie sur TikTok

Le Sénégalais établi en Italie, qui fait rire la planète entière avec ses vidéos, est suivi par 143,2 millions de fans sur le réseau social. Il détrône Charli d’Amelio.

Il y a encore deux ans, Khaby Lame était un total inconnu. Il est désormais la personne la plus suivie du monde sur TikTok. Le Sénégalais de 22 ans, qui a reçu un maillot de Kylian Mbappé, réunit désormais 143,2 millions de fans sur son compte. C’est davantage que l’Américaine Charli d’Amelio (142,4 millions) et plus que la Philippine Bella Poarch (90,2 millions). Le tiktokeur n’a pas encore réagi à son accession au trône.