Télécrochet : Khaby Lame juré dans «Italia’s Got Talent»

Khaby Lame ajoute une nouvelle corde à son arc. Le jeune homme de 22 ans intègre le jury de «Italia’s Got Talent», a indiqué le programme sur Instagram. Personnalité la plus suivie du monde sur TikTok, réseau sur lequel il compte 155 millions d’abonnés, Khaby Lame officiera aux côtés de la productrice Mara Maionchi, de l’animatrice et chanteuse Elettra Lamborghini (petite-fille du fondateur de Lamborghini) et du comédien et youtubeur Frank Matano.