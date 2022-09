Agression à coups de barre de fer : Kheira Hamraoui en larmes sur BFM TV: «Ça fait mal»

Émue, elle raconte: «Tout ce que j'ai eu tout au long de ma carrière, je me suis battue pour l'avoir. Et de voir du jour au lendemain que tout s'écroule, ça fait mal». La footballeuse essuie ses larmes. «Je suis avant tout une femme, un être humain et on peut pas s'acharner comme ça sur un être humain (...) j'ai eu de la chance d'avoir tenu ces dix mois de calvaire».