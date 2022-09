Agression en France : Kheira Hamraoui publie les photos de ses blessures

Estimant être touchée par une «surprenante cabale médiatique» depuis son agression, Kheira Hamraoui veut «qu'éclate la vérité et que (son) honneur soit lavé».

La footballeuse se bat pour revenir au plus haut niveau.

«Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires», a écrit sur Instagram la milieu internationale française de 32 ans, sous contrat jusqu'en 2023 au PSG mais actuellement tenue à l'écart du groupe.

Le message diffusé samedi sur les réseaux est accompagné de photos montrant les blessures aux mains et aux jambes résultant de son agression à coups de barre de fer, dans la soirée du 4 novembre, une attaque où elle a «cru mourir» et qui la «hante nuits et jours».