États-Unis : Khloé Kardashian avoue un abus de Photoshop

La starlette de téléréalité Kim Kardashian avait été fortement suspectée d’avoir retouché une photo de sa fille et de celle de sa soeur. Khloé a confirmé.

En janvier 2022, Kim Kardashian avait irrité certains fans en postant des photos de sa fille Chicago en compagnie de sa cousine True, rejetonne de Khloé Kardashian. Or, ces clichés supposément pris à Disneyland, avaient été grossièrement retouchés . Une chose qui a été finalement confirmée par Khloé Kardashian sur Twitter.

Plus de quatre mois après les faits, elle a répondu à une utilisatrice qui lui faisait remarquer que «les gens avaient toujours des questions» par rapport à ces images truquées. D’autant plus que Khloé venait de poster une story indiquant que True avait passé sa première journée à Disneyland. Face à l’évidence, elle a été contrainte de répondre : «Et bien… On a un peu merdé sur celles-ci. Peu importe. Concentrons-nous sur quelque chose d’autre. Notre nouvelle émission arrive dans quelques jours». Khloé a accompagné son message de plusieurs smiley pleurant de rire. Faute avouée à moitié pardonnée?