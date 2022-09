Carnet rose : Khloé Kardashian est maman pour la 2e fois

La famille s'est agrandie en toute discrétion fin juillet et le visage du bébé - né d'une mère porteuse - a été dévoilé jeudi dans l'émission «The Kardashians».

Tout est évidemment savamment calculé dans le clan Kardashian alors quoi de mieux qu'une naissance pour lancer la deuxième saison de «The Kardashians», diffusée ce jeudi sur Hulu ( Disney +)? Début juillet, Khloé Kardashian annonçait sa séparation avec Tristan Thompson et en même temps la naissance prochaine d'un bébé issu d'une mère porteuse.

Ce jeudi, les téléspectateurs ont pu découvrir le visage du petit garçon né le 28 juillet. Tout se fait en famille chez les Kardashian, c'est donc Kim qui a rassuré sa petite sœur sur ses capacités à accueillir un nouvel enfant et qui a filmé le moment de la rencontre. «Je suis tellement reconnaissante. C'est le plus beau cadeau que nous puissions avoir», a confié Khloé Kardashian face caméra.

«Depuis décembre, j'ai ce nuage sombre qui plane sur moi. Chaque jour, je me sentais déprimée et triste», confie-t-elle en référence à l'infidélité du père de ses désormais deux enfants, le basketteur Tristan Thompson. Celui-ci a en effet avoué être le père de l'enfant d’une femme avec laquelle il l’a trompée.

«Maintenant que mon fils est là, je peux passer à autre chose et je peux profiter. C'est presque comme si je pouvais fermer ce chapitre, en finir avec ce traumatisme et le mettre derrière moi», poursuit la femme de 38 ans. L'épisode de jeudi a d'ailleurs été largement consacré à la tromperie et à la façon dont le basketteur a tenté de cacher l'existence d'un autre bébé.