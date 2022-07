A Los Angeles: Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont séparés… mais vont avoir un enfant

Si la sœur de Kim et le basketteur ne sont aujourd’hui plus en couple, ils l’étaient au moment de la conception du futur bébé. Leur relation, entamée en septembre 2016, a connu des hauts et de nombreux bas. Le sportif a reconnu avoir été infidèle à sa compagne à plusieurs reprises et notamment pendant qu’elle était enceinte de leur fille. Après une première séparation en février 2019, Khloé et Tristan avaient donné une deuxième chance à leur histoire en août 2020, avant d’y mettre un terme définitif en décembre 2021 à la suite d’une énième tromperie, pour laquelle l’homme de 31 ans lui avait présenté des excuses publiques.