Affaire aux Etats-Unis: Khloé Kardashian serait meilleure instagrameuse que… patronne

Affaire aux États-Unis : Khloé Kardashian serait meilleure instagrameuse que… patronne

Il semblerait que Khloé Kardashian soit meilleure pour poster des photos d’elle sur Instagram que pour bien s’occuper de ses employés. Du moins si l’on en croit l’un de ses anciens assistants qui vient de l’attaquer en justice. Selon cet homme, appelé Matthew Manhard et qui s’en prend à l’Américaine de 38 ans et à sa société KhloMoney, celle qui se prenait pour un chien quand elle était enfant ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu’il a effectuées quand il était à son service.

Dans les documents déposés devant un tribunal et obtenus par The Blast, le plaignant affirme que Khloé contrôlait directement son salaire, ses heures et ses conditions de travail et que les pratiques de KhloMoney en matière de salaire étaient faites pour éviter de devoir rémunérer les heures sup et les heures devant être rémunérées à double selon la loi californienne.