Nouveau modèle : Kia a légèrement toiletté son Sportage à succès

Qu’est-ce qui fait la différence entre un Kia Sportage de 2013 et un autre de 2014? De petits détails qui changent tout.

La planche de bord du Sportage s’offre de nouveaux matériaux. Finis, les plastiques durs et rugueux. Le tableau de bord est équipé de plastique «moussé» et les quelques plastiques durs restants ont été lissés. Une réussite.

Les principaux signes extérieurs de changement portent sur les optiques. L’avant se pare de feux à LED alors que derrière, ils sont de couleur rouge et plus transparents. À noter que les jantes en alu du Sportage ont été restylisées.

Finalement, la véritable mutation de ce Kia Sportage se situe à bord. Plastiques et garnitures ont gagné en qualité. Si le design de la planche de bord ne change pas, le résultat final est bien plus agréable. On n’est pas encore sur du premium, mais on s’en approche. Surtout dans les finitions haut de gamme, où le cuir et l’alcantara sont d’une facture plus qu'honorable.