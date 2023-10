Kidnapping aux Etats-Unis: La petite Charlotte, 9 ans, retrouvée saine et sauve

C'est la fin d'une interminable attente pour les parents de la petite Charlotte Sena, 9 ans, disparue alors qu'elle faisait du camping avec des amis et sa famille dans le parc de Moreau Lake, au nord d'Albany, dans l'État de New York. Les autorités ont indiqué lundi soir que la fillette avait été retrouvée saine et sauve chez un individu. La gouverneure de l'État, Kathy Hochul, a indiqué à CNN que le ravisseur avait déposé une demande de rançon dans la boîte aux lettres des parents, supposant que ceux-ci cherchaient toujours leur petite fille dans le parc.

La petite fille n'avait plus donné signe de vie depuis samedi, vers 18h15, alors qu'elle faisait du vélo avec ses copains. Elle avait indiqué vouloir en faire encore un peu toute seule avant de rejoindre sa famille. Vers 18h45, sa mère s'est inquiétée de ne pas la voir revenir. Ses proches sont partis à sa recherche et ont découvert son vélo, abandonné. Une alerte Amber avait été déclenchée dimanche matin et près de 400 personnes s'étaient mobilisées pour quadriller le parc de plus de 3 000 hectares.