Freddie Prinze Jr : «Kiefer est le mec le moins professionnel»

Freddie Prinze Jr. a détesté sa collaboration avec Kiefer Sutherland pour «24 Heures chrono». Et il le fait savoir.

TMZ croit savoir ce que Freddie reproche concrètement à son ancien collègue. Le héros de «24 Heures chrono» serait arrivé ivre sur le plateau à plusieurs reprises, mettant toute l’équipe en retard. Autre argument avancé: Kiefer Sutherland aurait fait virer les comédiens qu’il n’aimait pas. Pour mettre fin à la polémique, l’agent de Kiefer Sutherland s’est exprimé via le site Gossip Cop. «Kiefer a aimé travailler avec Freddie Prinze Jr., et ne lui souhaite que du bon pour la suite». Même son de cloche du côté de la Fox, qui s’étonne que Freddie évoque ce sujet alors que le tournage dont il parle remonte à cinq ans. La chaîne américaine affirme par ailleurs que Sutherland a été «très professionnel pendant le tournage et était aimé de ses collègues».