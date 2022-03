Tensions avec la Russie : Kiev appelle au «calme face à la menace russe»

La diplomatie ukrainienne appelle à éviter «les actes qui sèment la panique», après que les États-Unis ont dit que la Russie pouvait envahir l'Ukraine «à tout moment»

La diplomatie ukrainienne a déclaré samedi qu'il était «extrêmement important de garder le calme» au moment où les États-Unis affirment que la Russie pourrait envahir l'Ukraine à «tout moment». «En ce moment, il est extrêmement important de garder le calme, se consolider à l'intérieur du pays, éviter les actes qui déstabilisent la situation et sèment la panique», selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Les États-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine «à tout moment» dans les prochains jours, ravivant plus que jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intense diplomatie. «Les forces armées ukrainiennes suivent la situation et sont prêtes à riposter à toute atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine», poursuit la diplomatie ukrainienne.

Kiev assure «être en lien 24 heures sur 24 avec tous les partenaires clé» et recevoir rapidement des informations sécuritaires. «Nous continuons de travailler pour faire baisser la tension et mobiliser le soutien de nos partenaires internationaux afin de maintenir la Russie dans le cadre diplomatique», ajoute le ministère ukrainien.

Le président américain Joe Biden va s'entretenir samedi au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, dans la foulée d'un coup de fil vendredi entre leurs chefs d'état-major. Un appel est aussi prévu samedi entre le maître du Kremlin et le chef de l'État français Emmanuel Macron. La Russie a lancé samedi de nouvelles manœuvres navales d'ampleur en mer Noire où les tensions sont vives ces dernières années tout en dénonçant l'«hystérie» américaine. Moscou mène également actuellement des exercices de préparation au combat au Bélarus, aux frontières de l'UE et de l'Ukraine et a annoncé samedi matin une réduction de son personnel diplomatique à Kiev.