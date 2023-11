Ursula Von der Leyen à Kiev pour aborder l'élargissement de l'UE

«Je suis ici pour discuter du chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'UE», ainsi que du soutien financier de l'UE «pour reconstruire l'Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère», a-t-elle indiqué à son arrivée à la gare de Kiev. Bruxelles doit rendre un rapport le 8 novembre sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion.