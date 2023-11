Kiev annonce la destruction d’un important navire russe en Crimée

Des frappes russes sur Odessa, grande ville du Sud de l’Ukraine, ont fait au moins huit blessés et endommagé notamment un musée d’art, dans la nuit de dimanche à lundi, selon des responsables ukrainiens. Des images publiées par les autorités de la ville et le musée montrent des débris et des éclats de verre sur le sol du musée des Beaux-Arts d’Odessa, dont certaines vitres ont explosé.