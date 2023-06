Kiev annonce la reconquête de trois villages

Les Ukrainiens ont dit y avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes prorusses. Moins de trois heures plus tard, le service des gardes-frontières ukrainien a assuré qu’un deuxième village, celui de Neskoutchné, dans la même région de Donetsk, était à son tour «de nouveau sous pavillon ukrainien». Et, dans la soirée, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a annoncé qu’une troisième petite localité, Makarivka, proche de Blagodatné, était tombée aux mains des troupes de Kiev.