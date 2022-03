«Kikoo, t la? On mat' le dernié BeyonC sur MSN?»

Microsoft vient de lancer un nouveau service sur MSN Messenger qui permet aux utilisateurs de visionner en même temps une vidéo tout en chattant.

La cible de MSN, c’est les jeunes, et les jeunes, ça aime quoi? Quitter le lycée et les copains à 17 h et se brancher sur l’ordi à 17 h 15 pour discuter des heures avec ces mêmes copains. Longtemps seul et ultradominateur, le service de messagerie instantanée MSN a vu débarquer ces derniers mois de nombreux concurrents et compte bien ne pas se laisser déborder.