«Sex and the city» : Kim à Sarah Jessica: «Tu n’es pas mon amie»

Kim Cattrall, 61 ans, a sèchement répondu à une marque d’affection de l’héroïne de «Sex and the city».

Un énième rebondissement dans un feuilleton qui désole les fans de la série culte du début des années 2000. En octobre dernier, alors que se murmurait un possible «Sex and the City 3» sur grand écran, Kim Cattrall, si elle avait confié «une véritable affection» pour ses partenaires, avait indiqué ne pas être très proche d’elles. «Elles ont toutes des enfants et j’ai dix ans de plus. Depuis la fin de la série, je passe ma vie hors de New York, je ne les vois pas. Notre terrain d’entente était la série et la série est finie, avait-elle expliqué dans l'émission «Life Stories», de Piers Morgan.