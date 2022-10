Luxembourg Ladies Tennis Masters: Kim Clijsters assure le show contre Minella à La Coque

Des joueuses concentrées, des échanges disputés et un dispositif digne du circuit WTA à La Coque. Les organisateurs du Luxembourg Ladies Tennis Masters avaient insisté sur le fait que leur tournoi sur invitation ne serait pas une exhibition. Le message est visiblement passé du côté des joueuses. Jeudi, la rencontre entre la Luxembourgeoise Mandy Minella et la Belge Kim Clijsters, la première de cette compétition regroupant huit joueuses retraitées des courts, a donné le ton.

L’ex-no1 mondiale et l’ancienne tête d’affiche de l’équipe de Fed Cup du Grand-Duché ont joué leur rencontre comme du temps où elles évoluaient sur le circuit. Ne s’échangeant que de petits regards lorsqu’elles se croisaient au changement de côté, les deux tenniswomen ont été imperturbables.

«Le tennis ne part pas»

Retraitée des courts depuis un an après un come-back furtif, la quintuple vainqueur du défunt tournoi de Luxembourg a montré qu’elle avait encore de beaux restes. Ses coups droits gagnants ou son amorti dans le premier set ont été accompagnés d’applaudissement nourris, même si les 1 200 places l’avaient pas toutes trouvées preneur. Et si les montées au filet ont semblé parfois un peu plus poussive qu’à l’époque, le spectacle a été garanti avec quelques très beaux échanges et une victoire (6-3, 6-1) de Kim Clijsters.