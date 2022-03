Tennis : Kim Clijsters balayée en 52 minutes

La Belge a été victime d'une «éclipse totale» à l'Open d'Australie où elle a été éjectée brutalement dès le troisième tour par la Russe Nadia Petrova 6-0, 6-1 vendredi à Melbourne.

La défaite de Clijsters constitue la plus grosse surprise depuis le début de la quinzaine. (AFP)

«J'étais complètement éteinte. Je n'ai pas senti la balle du tout. Je ne sais pas comment le décrire, tout a été... mou. C'est pour ça que j'ai été punie», a déclaré la Belge qui n'arrivait pas à s'expliquer ce qui lui était arrivé sur le court. «Le plus frustrant est de ne pas savoir pourquoi j'ai joué comme ça. Je n'en ai pas la moindre idée, tout allait bien. Je n'ai rien changé à ma routine. En sport, ça arrive une fois par an, grand maximum, ce genre d'éclipse totale. Moi ça ne m'était plus arrivé depuis des années», s'est-elle étonnée.

La défaite de Clijsters constitue la plus grosse surprise depuis le début de la quinzaine, autant par le résultat que par la manière puisque la championne de l'US Open a été soufflée du court en 52 minutes. Ancienne troisième joueuse mondiale, la Russe, aujourd'hui 19e après deux saisons plus difficiles, a réussi un match parfait mais a été bien aidée par les 26 fautes directes d'une Clijsters méconnaissable. «C'est pénible que ça arrive dans un contexte tel que celui-là, dans un tournoi du Grand Chelem. Cette défaite, je veux l'oublier le plus rapidement possible. Je ne veux pas qu'elle occulte tout le bon travail effectué depuis mon retour», a souligné la Flamande qui avait réussi un des retours les plus étonnants de l'histoire en remportant l'US Open, quelques semaines seulement après être sortie de près de deux ans de retraite.

Quinzième mondiale, victorieuse à Brisbane il y a deux semaines, elle était l'une des principales candidates au titre à Melbourne où elle figure dans la même partie de tableau que l'autre ancienne numéro 1 mondiale belge, Justine Henin.

Justine la combattante

Cette dernière a réussi une remontée fantastique pour battre la Russe Alisa Kleybanova en trois sets 3-6, 6-4, 6-2 et atteindre les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. La Belge était au bord de la rupture lorsque Kleybanova s'est procurée une balle de 4-1 dans le deuxième set, sauvée de justesse par Henin jusque-là impuissante face à la force de feu de son adversaire. Assommée par les services et les coups de canon de Kleybanova, l'ancienne numéro 1 mondiale a profité de la fébrilité de la 31e mondiale au moment de porter l'estocade et de créer la plus grande surprise du tournoi à ce jour. Henin s'est sublimée une nouvelle fois dans les moments importants, alors que la Russe a servi, comme un symbole, une double-faute sur la balle de deuxième set.

Le troisième set a nettement tourné à l'avantage de Henin. Au tour précédent, la Belge avait livré un match époustouflant pour éliminer la Russe Elena Dementieva, numéro 5 mondiale. Vendredi, elle a montré une autre facette de son talent en refusant de céder, malgré l'adversité. Après avoir survécu à ce match lui permet de s'affirmer un peu plus comme l'une des principales prétendantes à la victoire finale, même si c'est seulement son deuxième tournoi depuis son retour, après 18 mois de retraite.

Elle retrouvera en huitièmes de finale sa compatriote Yanina Wickmayer, qui a difficilement battu l'Italienne Sara Errani (6-1, 6-7, 6-3).