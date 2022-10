Luxembourg Ladies Tennis Masters: Kim Clijsters: «J’espère pouvoir encore m’améliorer»

20.10 Jeudi, la rencontre entre la Luxembourgeoise Mandy Minella et la Belge Kim Clijsters, la première de cette compétition regroupant huit joueuses retraitées des courts, a donné le ton.

Kim Clijsters : J’ai été surprise, mais ça fait plaisir. Je frappais très bien à l’entraînement, avec Agnieszka (Radwanska) avant le match. C’était super de pouvoir me préparer avec une joueuse avec qui j’avais l’habitude de m’entraîner à l’époque. Mais j’espère pouvoir encore m’améliorer.

Oui. J’ai beaucoup apprécié l’idée de lancer un tournoi féminin. Il y a beaucoup d’événements masculins partout dans le monde et parfois, quand ils ajoutent des femmes dans le programme, ce n’est que pour un double mixte.

Non, car nous n’avons jamais joué ici. Ça aurait été certainement différent si nous avions joué dans l’ancienne salle, car c’est là-bas que j’ai écrit mon histoire.

Oui. Pendant ma carrière, j’ai enchaîné les tournois et je n’ai pas eu le temps de m’arrêter sur les bons moments. En vieillissant, j’ai appris à les apprécier davantage. Au Luxembourg, en plus de mes bons résultats (NDLR: elle a remporté le tournoi cinq fois), j’ai eu une belle relation avec le public et les organisateurs.