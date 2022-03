Affaire Megaupload – Kim Dotcom se rendrait aux Etats-Unis

Affaire Megaupload : Kim Dotcom se rendrait aux États-Unis

Le fondateur de Megaupload a proposé de quitter de son plein gré la Nouvelle-Zélande pour les États-Unis, qui le réclament.

Kim Schmitz, alias Kim DotCom, adorait le luxe, les jolies femmes et les belles voitures. Regardez des photos de ses journées déjantées. dr

Kim Schmitz, alias «Kim Dotcom», en liberté surveillée dans son pays d'adoption, est réclamé par les États-Unis qui l'accusent d'escroqueries et de violations massives de droits d'auteur. Le milliardaire - qui n'a plus accès à une grande partie de sa fortune depuis son arrestation - a émis sa proposition sur Twitter, qu'il utilise régulièrement pour donner son opinion ou émettre ses doléances.

«Hey DoJ (NDLR: Département de la Justice), on va aller aux US», a-t-il lancé. «Pas besoin d'extradition. On veut la liberté sous caution, la libération des fonds pour les avocats et pour les frais de vie quotidienne», a-t-il ajouté. L'audience d'extradition de Kim Schmitz et de trois de ses collègues, eux aussi inculpés, initialement prévue pour le 6 août prochain, a été repoussée au 23 mars, avaient indiqué mardi les avocats de la défense.

175 millions de dollars d'activités criminelles

Dans un entretien au New Zealand Herald, Kim Schmitz souligne avoir accumulé une ardoise de plusieurs millions de dollars pour sa défense, sans pouvoir payer un seul cent. «Ils veulent me pendre haut et court», affirme-t-il. Kim Schmitz, un Allemand de 38 ans, doute toutefois de voir sa proposition acceptée. «Ils ne seront jamais d'accord car ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, ils le savent déjà», déclare-t-il au quotidien.

Le FBI et le Département de la Justice estiment eux que le site Megaupload a tiré 175 millions de dollars d'activités criminelles et causé un préjudice de 500 millions de dollars aux détenteurs des droits, en proposant des copies piratées de films de cinéma, de programmes télévisés et d'autres contenus. Pour la justice américaine, cette affaire judiciaire est la plus importante au monde en matière de violation de droits d'auteurs. S'il est jugé aux États-Unis, Kim Schmitz encourt jusqu'à 20 ans de prison.