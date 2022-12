A Los Angeles: Kim engage un pianiste pour réveiller ses enfants

Il y a les personnes lambda, qui utilisent leur smartphone ou un radio-réveil pour se lever à l’heure. Et puis, il y a Kim Kardashian. Jeudi 1er décembre, elle a montré à ses abonnés sur Instagram à quel réveil ses enfants avaient droit durant la période de l’avent depuis 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est original et probablement très onéreux.