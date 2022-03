Selon Dennis Rodman : «Kim Jong-un a une très belle famille»

Le dirigeant de la Corée du Nord est père d'une petite fille, appelée Ju-Ae, a révélé l'ancienne vedette du basket américain.

La légende flamboyante des Chicago Bulls a passé «quelques jours de détente près de la mer avec la famille du dirigeant», a-t-il raconté au quotidien britannique The Guardian, peu après son retour samedi d'une semaine passée en Corée du Nord. «J'ai tenu dans les bras leur petite fille Ju-Ae et j'ai discuté», a-t-il poursuivi. «C'est un bon père et il a une très belle famille».