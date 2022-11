Corée du Nord : Kim Jong-un pose à nouveau avec sa fille pour célébrer le lancement d'un missile

Le Hwasong-17 est «l’arme stratégique la plus forte du monde» et constitue «un magnifique bond en avant vers le développement de la technologie pour monter des ogives nucléaires sur des missiles balistiques», s’est enthousiasmé le dirigeant, cité dimanche par l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Les scientifiques, militaires et responsables de ce programme ont contribué au «but de construire la plus forte armée du monde», s’est-il encore félicité.

«Force absolue»

Le dirigeant a souligné, dans son ordre récompensant les participants au programme d’armement, que le développement d’une force nucléaire avait pour objet de «protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l’État et du peuple». Il s’agit de «la plus grande et de la plus importante cause révolutionnaire, et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle», a-t-il proclamé.