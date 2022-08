Coronavirus : Kim Jong-un proclame une «victoire éclatante» contre le Covid-19

Présidant une réunion avec des personnels de santé et des scientifiques, Kim Jong-un s’est félicité de cette «victoire (…) dans la guerre contre la maladie pandémique maligne», selon l’agence de presse officielle KCNA. «La victoire remportée par notre peuple est un événement historique qui a montré une fois de plus au monde la grandeur de notre État, la ténacité indomptable de notre peuple et les belles coutumes nationales dont nous sommes fiers», a ajouté le dirigeant nord-coréen, cité par l’agence.