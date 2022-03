Corée du Nord : Kim Jong-un sur un cheval blanc au soleil couchant

Galopant à travers les montagnes sur un cheval blanc, le leader nord-coréen est la vedette d'une nouvelle vidéo de propagande qui vante son leadership économique.

Le documentaire publié cette semaine met en lumière la lutte de Kim pour redresser l'économie malmenée du pays, ébranlé par un blocus auto-imposé pour faire face au Covid et par de sévères sanctions internationales. Le documentaire ne fait pas mention des sept essais d'armement menés depuis le début de l'année, un record, incluant le tir du missile le plus puissant depuis 2017, tandis que Pyongyang fait planer la menace d'une reprise des essais à longue portée ou nucléaires.

«Le thème dominant du documentaire est le dévouement de Kim et son travail acharné pour le peuple», a déclaré à l'AFP Rachel Minyoung Lee, chargée de recherche au Stimson Center à Washington. Le leader nord-coréen y apparait également chevauchant un cheval blanc, symbole clé du règne dynastique de la famille Kim. Mais «je ne pense pas qu'il faille trop s'attarder sur les scènes de chevaux, et encore moins les relier aux récents lancements de missiles de la Corée du Nord», a déclaré Mme Lee.

Cette série pourrait être une tentative de souligner la vitalité de Kim, a estimé Cheong Seong-chang de l'Institut Sejong. «Cela montre sa forte détermination et sa motivation pour la nouvelle année», a-t-il dit à l'AFP.

Les pourparlers de paix avec Washington étant dans l'impasse, Pyongyang a réitéré le vœu de moderniser ses forces armées, malgré des informations alarmantes sur la flambée des prix des denrées alimentaires et l'aggravation de la famine. Des difficultés évoquées par des images de Kim descendant prudemment des escaliers tandis qu'un narrateur décrit comment son «corps a été complètement flétri» par le dur labeur.

Il s'agit d'une tentative d'«humaniser» Kim, a déclaré à l'AFP Yang Moo-jin, professeur à l'Université des études nord-coréennes à Séoul. «Ils essaient de le dépeindre comme un dirigeant qui aime beaucoup son peuple et qui, par conséquent, est souvent surmené et se fatigue», selon M. Yang. D'autres vidéos de Kim publiées cette semaine par KCTV montrent Kim, sa femme Ri Sol Ju et sa tante Kim Kyong Hui assistant à une représentation théâtrale.