Cette photo prise entre le 3 et le 5 août 2023 et diffusée par l’agence de presse officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) le 6 août 2023 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un effectuant un tir d’essai d’une nouvelle série d’armes à feu, lors d’une visite d’une importante usine de munitions dans un lieu non divulgué en Corée du Nord.