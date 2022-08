Insolite: Kim K bat Hillary Clinton dans un quiz de droit

C’est une défaite mortifiante pour Hillary Clinton, mais pas en politique. L’Américaine de 74 ans, ancienne Secrétaire d’État des États-Unis et ex-avocate, s’est inclinée face à Kim Kardashian dans un quiz portant sur leurs connaissances juridiques, relate «People». La compétition s’est déroulée durant l’enregistrement de l’émission «Gutsy», présentée par Hillary et sa fille Chelsea, dont le premier épisode sera proposé le 9 septembre sur Apple TV+.

Avant même que le quiz ne commence, l’épouse de Bill Clinton n’était pas tranquille. «Je pense que Kim a un avantage sur moi qui n’est pas très juste», a-t-elle déclaré, faisant référence aux études de droit récentes de la femme d’affaires de 41 ans. Et elle avait raison, puisqu’elle a été battue à plate couture. À la fin du quiz, dont les questions portaient l’utilisation d’armes létales, la différence entre le vol et l’extorsion et les conditions nécessaires pour invoquer la légitime défense, Kim l’a emporté 11 à 4.