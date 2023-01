Skims : Kim K choisit «Lucia» et «Mia» pour sa collection Saint-Valentin

Elles ont fait un tabac dans la saison 2 de «The White Lotus» diffusée sur HBO et ont visiblement tapé dans l'œil de Kim Kardashian qui cherchaient des personnalités pour vanter sa capsule Saint Valentin: «Lucia» et «Mia» alias Simona Tabasco et Beatrice Grannó ont ainsi été catapultées égéries de Skims, la marque de la star américaine et ont posé en petite tenue.