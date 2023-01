Sur TikTok : Kim K se transforme en «pétasse» pour faire enrager sa sœur

Kim Kardashian s'enlaidir? Impensable il y a encore quelque temps, tant son apparence physique était pensée au baby hair près. Et pourtant... Mercredi, elle a posté une vidéo sur TikTok où on la voit participer au «chav challenge» ou le «challenge de la pétasse», consistant à se maquiller de manière outrancière.

Mâchant assez vulgairement un chewing-gum, elle se dessine d'énormes blocs de sourcils noirs, avant d'appliquer négligemment un fond de teint dont la couleur ne va pas du tout à sa carnation puis elle se badigeonne de correcteur. Elle attaque ensuite avec un peu de contouring et un blush très (très) rose et termine avec du correcteur en terme de gloss. Le résultat est évidemment loin de ce à quoi elle nous avait habitués.

Histoire de tag

Elle n'a utilisé que des produits Kylie Cosmetics, la marque de sa petite sœur Kylie Jenner. Pas sûr que celle-ci soit ravie d'être associée à un maquillage vulgaire. Mais il semblerait que cette vidéo - vue plus de 8 millions de fois - soit en fait un règlement de compte.

Les deux sœurs sont en effet en conflit pour une histoire de tag sur un post Instagram. La plus jeune a publié des photos d'elle dans une tenus Skims sans mentionner la marque. Sa sœur aînée l'a rappelée publiquement à l'ordre et Kylie a explosé: «J'ai dû voler ça chez maman et maintenant tu veux que je fasse la promotion?!!!! Ouah». Sans pour autant tagger la marque développée par sa sœur. Il y a de l'ambiance dans le clan Karsdashian…