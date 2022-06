Gala du MET : Kim Kardashian a-t-elle abîmé la robe de Marilyn Monroe?

Selon le musée qui détient la robe de Marilyn Monroe, le vêtement n’a pas été détérioré par Kim Kardashian.

Le musée privé possédant la célèbre robe portée par Marilyn Monroe pour chanter «Happy Birthday Mr President» a démenti jeudi qu’elle ait été endommagée par Kim Kardashian durant la soirée de gala du Metropolitan Museum de New York, comme certains fans de l’actrice l’ont affirmé.

Photos de la robe prises

La comparaison des clichés semble montrer de petites déchirures dans le tissu au niveau de la fermeture dorsale et plusieurs cristaux manquants ou ne tenant plus qu’à un fil dans le dos de la robe. Ces clichés et les dégâts présumés infligés à la robe, achetée aux enchères par Ripley’s en 2016 pour la somme record de 4,8 millions de dollars, ont suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux ces derniers jours.