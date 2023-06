Polémique : Kim Kardashian choque dans une pub jugée vulgaire

Kim Kardashian aurait-elle franchi une limite avec la dernière campagne publicitaire de Skims, sa marque de sous-vêtements gainants et de maillots de bain? La femme d’affaires et influenceuse de 42 ans y fait la promotion de sa nouvelle collection de bikinis en similicuir et néoprène sortie mardi 27 juin. Les poses lascives de l’Américaine, les corps huilés des mannequins qui l’entourent et les allusions aux pratiques BDSM, notamment par les bottes et les gants en cuir, ont choqué bon nombre de ses abonnés.