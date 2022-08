Fin de l'idylle : Kim Kardashian et Pete Davidson, c'est fini!

Son troisième divorce

Kim Kardashian a divorcé de Kanye West en mars avec lequel elle a eu quatre enfants: deux filles, North et Chicago et deux garçons, Saint et Psalm. Il s'agit du troisième divorce de la femme d'affaires qui fut mariée au producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004 et au basketteur Kris Humphries en 2011, une union qui n'avait duré que 72 jours.