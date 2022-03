Télé-réalité : Kim Kardashian filmée en pleine injection de Botox

Sentant la trentaine arriver, la starlette a décidé de se rafraichir le visage, suivie par une caméra. Le résultat est loin de ce qu'elle espérait.

Suivie par des caméras dans sa vie de tous les jours dans le cadre de l’émission de télé-réalité «Keeping Up with the Kardashians», Kim a accepté de se faire filmer lors d’une injection de Botox.