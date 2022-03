Body Positive - Kim Kardashian lance des maillots qui sculptent le corps

«Une toute nouvelle catégorie de produits de bain révolutionnaires, conçus pour être portés dans et hors de l’eau», promet SKIMS, sur Instagram, mardi. Après les sous-vêtements, la lingerie sculptante et les vêtements d’intérieur, la marque de Kim Kardashian, lancée en 2019, élargit sa gamme avec des maillots de bain gainants. Skims Swim sera mis en vente le 18 mars.

Pour toutes les morphologies

«Acheter des maillots de bain devrait être amusant et facile, mais beaucoup de femmes sont intimidées par cette démarche. J’ai voulu changer cela et rendre le processus aussi simple que possible, en proposant une gamme complète de maillots de bain, pour l’eau comme pour l’extérieur», indique Kim Kardashian dans un communiqué.