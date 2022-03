Aux Etats-Unis – Kim Kardashian lutte pour les prisonnières

Aux États-Unis : Kim Kardashian lutte pour les prisonnières

Après s'être rendue dans un centre carcéral en Californie, la starlette a contacté le gouverneur pour que les gardiens aient moins de contacts avec les détenues.

Elle a été si choquée par les conditions de vie des détenues qu'elle a contacté via Twitter le gouverneur de l’État, Jerry Brown, pour qu'il signe un projet de loi visant à limiter les interactions des gardiens de sexe masculin avec les prisonnières. Ils ne pourraient les fouiller qu'en cas d'urgence et auraient l'interdiction de rester dans les zones où les femmes se déshabillent, sauf s'ils annoncent leur présence à l'avance. «Ces femmes resteront pour toujours dans ma tête et dans mon cœur», a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.