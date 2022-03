Dans Harper's Bazaar en mai : Kim Kardashian nue et sans retouches

Le magazine féminin américain Harper's Bazaar du mois de mai va dévoiler Kim Kardashian nue et sans retouches.

Elle parle de son physique dans les pages du magazine américain, plus précisément de son popotin: «Je ne comprends pas pourquoi les gens font une fixette sur mes fesses. Je suis Arménienne, c'est normal. Je suis sûre que mes fesses ne sont pas aussi grosses que les gens le disent. J'ai des petites jambes et une petite taille, c'est tout.»

Elle relate aussi ses complexes liés à la taille impressionnante de sa poitrine, bonnet C, alors qu'elle n'avait que 11 ans. «C'est l'un des pires souvenirs de mon adolescence. Le soir, je priais pour que ma poitrine ne devienne pas encore plus grosse.» Et de conclure en s'adressant aux lectrices: «Il faut accepter ses rondeurs. Je suis super fière de moi quand les jeunes filles s'assument et se trouvent belles malgré leurs formes.»