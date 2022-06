États-Unis : Kim Kardashian prête à manger du caca

La femme d’affaires américaine veut à tout prix conserver son éclat. Pour ça, elle semble prête à tout et surtout à n'importe quoi.

Interrogée par le New York Times à l’occasion du lancement de sa marque de produits de soin de la peau, la chérie de Pete Davidson a expliqué qu’elle serait capable de tout essayer pour qu’on ne voie pas les marques du temps sur son visage et son corps. «Si vous me disiez qu’il fallait que je mange du caca tous les jours pour paraître plus jeune, je pourrais le faire», a-t-elle confié.