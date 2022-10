Wet flip bun: Kim Kardashian rend tendance la coiffure de flemmarde

Lors de son apparition dans l’émission «Good Morning America», Kim est apparue coiffée d’un chignon inversé à l’effet mouillé et portant des boucles d’oreilles XL et une grande paire de lunettes de soleil. GC Images

Attacher ses cheveux vite fait pour faire une queue de cheval sans même prendre le temps de passer toute la masse de cheveux dans l’élastique est un look qu’on connaît bien.

À quoi ressemble votre coiffure quand vous faites le ménage? Exactement à celle de Kim sur la photo. À celle avec laquelle je me suis réveillée ce jour-là. Stylée évidemment, comme toujours. Pas de cheveux, pas de coiffure.

Mais la coiffure que l’on adopte pour faire le ménage/en télétravail/pour traîner à la maison le dimanche pourrait bientôt être bien plus que cela. Et pour cause: elle a été adoptée par celle qui a plus de pouvoir que bien des magazines de mode, à savoir Kim Kardashian.

Voici le wet flip bun

Tout l’été, la star de téléréalité est restée fidèle à sa chevelure ondulée ou au fameux chignon faussement négligé à la Pamela Anderson. Mais à peine le soleil s’en est-il allé qu’elle est apparue à plusieurs reprises avec un look plus décontracté.

Kim Kardashian est notamment apparue coiffée d’un «wet flip bun» (chignon inversé à l’effet mouillé) au défilé de Fendi, à l’émission matinale «Good Morning America» et dans les rues de Los Angeles et New York. Et oui, vous avez bien lu: cette coiffure de flemmarde a désormais un nom très chic.

Un nom que l’on doit au coiffeur de Kim, Chris Appleton, lui-même une star de longue date sur les réseaux sociaux. Ce dernier a d’ailleurs révélé au magazine «Vogue» comment créer la coiffure: «Pour obtenir un look lifté, il est important de faire la queue de cheval à hauteur des yeux», dit-il. Au lieu de lisser au peigne tous les cheveux en arrière et pour plus de texture, il utilise ses doigts pour rassembler la crinière de Kim. L’effet mouillé, facultatif, est obtenu en utilisant du gel. On connaît la suite: il suffit de passer deux à trois fois les cheveux dans l’élastique et seulement à moitié au dernier passage, afin que le reste pende dans la nuque.

Réactions mitigées

Une fois que le styliste avait posté sa création sur TikTok, les réactions des fans et followers ne se sont pas fait attendre. Et elles sont plutôt mitigées. «Sérieusement, elle t’a payé pour lui faire cette coiffure?» peut-on lire dans les commentaires. Une autre utilisatrice écrit: «Tu as oublié de styler sa coiffure». Mais on trouve également des commentaires positifs tels que «Enfin une coiffure à laquelle je peux m’identifier» ou «S’il vous plaît, les gars, ses cheveux sont super chics».

Ceux qui suivent les tendances le savent: la controverse est essentielle. Et le fait qu’on n’ait plus à perdre de temps à styler nos cheveux pourrait bien contribuer au fait de voir prochainement le look de Kim plus souvent dans la rue.