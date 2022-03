Etats-Unis – Kim Kardashian révèle les raisons de son divorce

États-Unis : Kim Kardashian révèle les raisons de son divorce

La star a évoqué pour la première fois le pourquoi de sa séparation avec Kanye West, dans une longue interview. Elle dit avoir décidé de penser à elle d’abord.

Sept ans de mariage, quatre enfants, un divorce. Pour la première fois, Kim Kardashian s’est confiée sur les raisons qui l’ont poussée à mettre un terme à son mariage avec le rappeur Kanye West, alias Ye. «Pendant très longtemps, j’ai fait ce qui rendait les autres heureux. Et je pense avoir décidé, ces deux dernières années, de me rendre heureuse moi-même», a-t-elle raconté, lors d’un long entretien accordé à Vogue, dont elle fait la couverture.

«Ça fait du bien, même si ça a créé des changements et que ça a causé mon divorce, a poursuivi celle qui roucoule désormais avec Pete Davidson. Je crois qu’il est important d’être honnête avec soi-même concernant ce qui nous rend heureux. Je me suis choisie moi-même. Et je pense que c’est OK de se choisir».

«Durant ma quarantaine, je vais être "Team Me", a encore assuré la femme d’affaires de 41 ans au célèbre magazine américain. Je vais bien manger, je vais faire du sport, je vais m’amuser davantage et passer plus de temps avec mes enfants et les personnes qui me rendent heureuse. Et je vais poser mon téléphone».

Actuellement, la relation coparentale entre Kim et Ye est on ne peut plus tumultueuse. «On peut être blessée ou en colère contre son ex, mais devant les enfants, ça devra toujours être "Votre papa est le meilleur!", a expliqué la star de téléréalité. Il faut s’assurer d’être le plus grand supporter de son coparent, qu’importe ce qu’on traverse à titre personnel».

Malgré les clashs, le rappeur semble, lui, espérer une réconciliation: il a réagi aux photos de son ex-femme publiées dans «Vogue» en repostant sur Instagram une série de clichés où la quadra apparaît avec leurs enfants. Avec pour légende: «Dieu, s’il vous plaît, faites que notre famille se reforme».