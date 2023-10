Kim Kardashian: Sa déco d’Halloween choque la Toile

Kim Kardashian n’y est pas allée de main morte pour célébrer Halloween. Vendredi 27 octobre 2023, la star de téléréalité a posté une vidéo sur Instagram où l’on découvre son manoir de Calabasas, dans le comté de Los Angeles, complètement transformé pour la fête païenne. Et sa décoration est digne d’un film d’horreur à gros budget. Devant l’entrée de la résidence trônent des arbres composés de squelettes et de crânes. On y voit aussi des mains surgir du sol. À l’intérieur de la villa, une table à manger est couverte de parties de corps démembrés, d’yeux ensanglantés et de toutes sortes d’ornements plus horribles les uns que les autres. Une petite maison hantée a même été construite dans son jardin. «J’ai vraiment tout donné cette année», a écrit en légende l’Américaine de 43 ans, très fière d’elle.