Kim Kardashian: «Si les gens voyaient mon acné, ils seraient choqués»

Kim a confié qu’elle avait même pensé à arrêter de se mettre des produits sur le visage bien qu’elle soit à la tête d’une marque de cosmétiques: «Je me suis demandé si je devais arrêter d’utiliser certaines huiles si j’avais une crise d’acné. Je me suis rendu compte que non, arrêter de m’en appliquer n’a pas été utile». Selon elle, son acné provient d’un problème hormonal ou d’un changement d’alimentation: «Chaque fois que j’en change ou que j’essaie des aliments différents, ma peau réagit. Elle est devenue très sensible. Jamais je n’aurais pensé connaître ça à la quarantaine».

Elle a également rappelé qu’elle était sujette au psoriasis, une autre maladie cutanée chronique, ce qui pouvait jouer un rôle sur son acné. «Je suis encore très confuse à ce sujet et ce qui le déclenche. Parfois, je suis très stressée et mon psoriasis ne me dérange pas du tout. Parfois, je suis zen, sans aucun souci, et mon psoriasis s’enflamme. On dit que c’est le contraire qui devrait se produire. J’ai renoncé à essayer de comprendre ce qui se passe», a-t-elle encore soufflé.