Les fans sont mitigés: Kim Kardashian sublime la raie des fesses

Au cours du week-end, Skims, la marque de lingerie de Kim , a lancé sa nouvelle ligne Smooth Lounge. La collection comprend des shorts de cyclisme, des T-shirts et des leggings ainsi que diverses robes, l’une d’entre elles ayant particulièrement capté l’attention des internautes avec sa découpe au niveau de la raie des fesses. «Dévoilez-vous dans des robes élégantes et sexy à la découpe audacieuse», écrit la marque sur Instagram à propos de la robe.

«Qui aurait cru que le décolleté de plombier ferait son retour?»

Portée avec un string?

Mais c’est surtout sur Instagram que la robe à la découpe inhabituelle a suscité l’intérêt du plus grand nombre. «Elle serait sympa, portée avec un string», commente une utilisatrice. D’autres renchérissent par: «Avec un joli string, ça ferait un look hypersympa». Dans un tweet, une internaute fait remarquer: «Cette robe à la découpe laissant entrevoir la raie des fesses de Skims, il me la faut absolument!